Esta edición de GH Dúo cuenta con 'celebrities' de todo tipo, algunos de ellos con tramas no resueltas entre sí. El conflicto de Marc y Ana María Aldón, el tonteo entre la gaditana y Efrén, el desenlace de la 'no relación' de Marta López con el ex tronista, la convivencia entre Elena e Ivana y los conflictos de Finito y sus ex compañeros, son algunas de las más destacadas hasta ahora. Los diferentes desenlaces hacen que tanto a los colaboradores como la audiencia les resulte complicado escoger a un solo ganador.