El comentario de Mayka que hace estallar a Ana María Aldón y deja a sus compañeros con la boca abierta

"Voto a Ana María porque es capaz de hacer cualquier cosa por no salir nominada", entonaba Mayka y sus compañeros se sorprendían ante sus palabras, algunos de ellos incluso abrían la boca. " No me gusta salir nominada ni a nadie pero, ¿eso es que sea capaz de hacer cualquier cosa? Pues no lo soy", reaccionaba Ana María y se marchaba del salón, entre lágrimas.

Mayka también reaccionaba a esta situación en otra parte de la casa: "Me río mucho con ella, pero le estoy pillando un lado que no me gusta". Y Ana María continuaba rota en llanto en el confesionario al hablar sobre esto: "Me ha hecho mucho daño lo qe he escuchado, yo no soy capaz de cualquier cosa. Me siento la peor persona del mundo".