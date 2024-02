Ivanna Icardi no se lleva nada bien con Manuel González y Mayka Rivera . De hecho, la casa está dividida . Por un lado, Keroseno e Ivana han estrechado lazos y tienen la misma opinión sobre sus compañeros, pero Manuel y Mayka no la aceptan y les han afeado los calificativos que les han dado.

Para Ivana, Manuel es un "manipulador" y necesita la continua aprobación de su grupo. La concursante dice que le recuerda a "los chicos de instituto que van de chulitos" y no se cortó en decírselo a la cara. Pero Manuel contraatacó acusándola de "mueble" y de estarle faltando el respeto . El concursante incluso ironizó con sus palabras diciendo que iba a sacarse el carnet de "manipulador de alimentos".

En una fiesta de 'GH DÚO', Ivana y Manuel intentaron acercar posturas hablando, pero igualmente acabaron discutiendo , sacando al final algo en claro: que cada uno por su lado. Manuel no toleró que Ivana y Keroseno le llamasen "narcisista" y terminó la conversación en ese mismo momento.

"Me acerqué e intenté acercar posturas. Pero cuando una persona se mete en el bucle y no sale de ahí, pues nada. Conviviremos como compañeros y ella por su lado y yo por el mío", comentaba Manuel. Para Ivana, "él no acepta que tengas una opinión diferente".