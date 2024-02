¿Qué tiene que tener un buen jugador en GH Dúo? : los colaboradores responden

Las estrategias con las nominaciones siempre han sido motivo de conflicto en el reality

Los concursantes van poco a poco mostrándose como son, pero tienen que tener bastantes cosas en cuenta

Lauza Bozzo: "Tienes que ser tu mismo, no usar tanta estrategia"

La estrategia de los concursantes en los 'realities' es algo que siempre ha estado presente. Todos entran con una idea en la casa: ser los ganadores del concurso, y esto en cierto sentido tiene una serie de consecuencias. La audiencia siempre ha conectado más históricamente con concursantes que han ido de cara, aquellos que no han tenido miedo a salir nominados y se han mostrado tal cual son sin miedo al qué dirán o al salir expulsados.

"Yo cuando entré a la casa dije algo. A mí no me interesa que la casa me quiera, ni que todas las semanas me nominen como lo hicieron, a mí lo que me interesa es el apoyo de la gente", confiesa Laura Bozzo.

Una de las que ha sido acusada por ser estratega en el concurso ha sido Ana María Aldón. Su pareja en el reality, Marc Florensa, le acusó de haberle presionado a salir nominado para conseguir salvarse.

"Yo he venido aquí sola y el día que me vaya, me voy a ir sola. No vengo concursando con alguien que yo haya querido venir, me lo han puesto a él y muy agradecida porque se porta muy bien conmigo, yo estoy superbién con él y me encantaría que se quedara, pero yo hago mi concurso y vengo a hacer mi concurso sola", explicó Ana María Aldón.

Después de estas explicaciones sus compañeros cargaron contra la gaditana: "Yo he visto una presión ahí. Estaba 'no me quiero ir, Marc, no me quiero ir, Marc'. Al final al pobre no le ha quedado otra que echarse para atrás", expresó Mayka Rivera, una posición que compartían también sus compañeros Asraf, Manuel e incluso Elena.

Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Belén Rodríguez dan las claves para ser un buen jugador en el reality y conectar con la audiencia.

