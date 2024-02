Ivana revela las dudas que tuvo sobre ser madre con Hugo Sierra: "Tuve mucha inseguridad, no creía que estuviera capacitada"

Posteriormente, su madre conoció al que hoy es su marido y destaca que es una persona súper importante en su vida. "Cuando tenía 20 años tomé la decisión de irme a 'Gran Hermano' en Argentina", dice. Eso le trajo conflictos, puesto que su hermano es Mauro Icardi y es reconocido internacionalmente: "Con mi cuñada tuve conflictos porque no quería que fuera...". Además, añade que no tiene relación con su hermano a día de hoy: "Llevamos sin hablarnos cinco o seis años".

Después ha hablado de su paso por 'Supervivientes', donde asegura haber encontrado el amor conociendo a Hugo Sierra: "Lamentablemente en el programa terminamos, pero cuando se acabó nos dimos una nueva oportunidad" . Se fue a vivir a Palma de Mallorca con él: "Decidimos tener a nuestra niña. Yo tuve mucha inseguridad, porque no creía que estuviera capacitada para ser mamá . En un momento dudé, pero luego me di cuenta que las decisiones que yo tomo son por algo y al final el 6 de agosto de 2021 nació mi niña, que es la cosa más bonita de mi vida. No hay ni un día que pase sin darle amor".

Luego vino la separación con Hugo Sierra a los seis meses de nacer su hija: "Tuve que empezar de nuevo con mi niña. Con la historia que tengo de mi padre, no hay nada que me haga más feliz que verla sonriendo con mi padre". También empezó a cantar, aunque eso le costó mucho. "Me pasó una cosa muy fea de pequeña... me tocó hacer un trabajo de superación de perdón. Quise sanar para no transmitirle a mi niña que se le repitan las cosas que yo pasé...". Una curva de la vida muy emotiva que ha conmocionado a todos y todas.