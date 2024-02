Marta López desvela por primera vez en televisión su duro pasado: "Sufrí maltrato de mi primer novio, me daba palizas"

Marta López relata los momentos más duros que ha vivido en su 'Curva de la vida' de 'GH Dúo'

La concursante se sincera por primera vez sobre los malos tratos que sufrió: "Me fui de Tenerife huyendo de él"

Efrén desvela el motivo por el que está molesto con Marta López: "Eso no lo hace una amiga"

Marta López ha tenido una noche muy dura durante la gala del martes de 'GH Dúo' y es que, mientras protagonizaba un cara a cara que tenía en directo con Ana María Aldón, ambas han podido ver la curva de la vida de la otra. Y Marta sorprendía al confesar por primera vez en televisión los duros momentos que ha pasado en su vida.

"Llevo 23 años en la tele y nadie sabe cuál es mi vida, todo el mundo se cree que he sido una niña pija. Quizá va a ser un poco duro y nunca lo habéis oído de mí", comenzaba relatando Marta y aquí contaba por primera vez lo mal que lo pasó en la relación que tuvo con su primer novio: "Nos fuimos a Tenerife, mi primer amor fueron maltratos continuamente, de pegarme palizas. Hasta que un día el seguridad del hotel me encontró debajo de un baño con la cara llena de sangre".

"Eran cosas que daba vergüenza decirlo. En aquel entonces yo pensé que me quería mucho y por eso decía esas cosas. Me fui de Tenerife huyendo de él, me vine a Madrid destrozada, pasé un año y pico fatal, me apunté al casting de 'Gran Hermano' y aquí estoy 23 años después, que han sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida, la televisión me ha hecho entender que las personas que han pasado malos tratos no tenemos que avergonzarnos", explicaba la concursante.

Y afirmaba que es capaz de contar esta historia de una manera fuerte porque "ya lo ha llorado todo", aunque Marta veía esta curva completamente rota desde la sala de expulsión con Ana María Aldón, también entre lágrimas.

Y es que, además, desvelaba que durante otra etapa de su vida en otra relación que mantuvo experimentó un mal trato psicológico: "No sabéis el nivel de machaque. Me da tanta rabia no haberme dado cuenta de esto antes y no haberle puesto nombre, si me pasa esto ahora esto no se queda aquí".

Otro de los momentos más duros de su vida fue la muerte de su padre: "Enfermó y todo se va a la mierda, tiene una enfermedad muy dura y acaba muriéndose". Y asegura que todas las cosas malas que ha vivido las tiene almacenadas y no le impiden vivir su vida.

Tras esto, rota por completo, Marta decía unas palabras en directo tras ver su curva y recordar los momentos duros por los que ha pasado: "Solo se conoce la Marta dura y cuando me dijeron de hacer esto, a partir de este año que pasó algo muy grave, yo me siento libre de culpa y de lo que me ha avergonzado toda la vida he decidido compartirlo. Quiero transmitir que, aunque me hayan pasado cosas horribles, he podido tener una vida normal".

Las reacciones de sus compañeros y del plató tras las duras confesiones de Marta

En la casa, los compañeros podían ver la curva de la vida y todos se han mostrado muy afectados al escuchar las confesiones de Marta. Manuel no ha podido evitar las lágrimas: "Con esas cosas no parto peras, que una persona haya sufrido de esa manera... no puedo, nadie merece eso". "Agradezco que haya sido tan valiente de contarlo y sabido encontrar las palabras adecuadas para dar visibilidad a cosas que son tan importantes de hablar en televisión", decía Keroseno.

Ivana Icardi también se mostraba completamente rota: "Me siento muy identificada con ella, escucho algunas palabras y es inevitable, pero le veo tan fuerte y que ha saldio para adelante... es una tía maravillosa y me emocioné".