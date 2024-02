Adara Molinero no ha acudido a plató en ningún programa de 'GH DÚO' para defender a su madre, Elena Rodríguez, aunque sí que se prestó a hacer una videollamada con ella desde casa para mandarle ánimos. En la red social X, el antiguo Twitter, explicó que su madre sabía perfectamente por qué no iba a estar presente en los platós para sacar la cara por ella, pero no quiso compartir ese motivo con sus miles de seguidores, a los que ahora sí que les ha contado la drástica decisión que ha tomado en esta línea.