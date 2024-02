Ivana y Finito dan la sorpresa y se besan en directo durante su cita romántica en plató: "¿Cómo no me va a gustar?"

Ion Aramendi pregunta a Ivana Icardi y Finito por lo que ha pasado entre ellos desde que ella fue expulsada

Los expulsados de 'GH Dúo' se confiesan por lo que sienten desde el plató y disfrutan de una cita en directo

Finito se sinceraba sobre Ivana Icardi y tenían su esperadísimo reencuentro en plató: "Ha renacido algo en mí que llevaba muerto mucho tiempo"

Ivana Icardi era la expulsada el pasado jueves y se reencontraba con Finito del que había confesado que estaba empezando a sentir algo por él. Tras sus primeros días fuera juntos, Ion Aramendi durante el debate de 'GH Dúo' les preguntaba por lo que ha pasado entre ellos y estos no podían esconder la complicidad que hay entre ellos. Pero esto no ha sido todo, ambos han podido disfrutar de una cita en directo y ¡han terminando dando la sorpresa con un beso en directo!

"España quiere saber qué ha pasado desde que saliste el pasado jueves", les decía el presentador. "Hemos hablado mucho, teníamos muchas cosas que contarnos y seguiremos así", explicana Finito y confirmaba que pasaban juntos la noche del jueves: "No se durmió, había mucho de lo que hablar". Algo que Ivana ratificaba: "No dormimos". Y ambos no podían borrar la sonrisa de la boca al contestar a estas preguntas.

Anabel Pantoja se interesaba por si ambos "se gustan" y Finito era muy claro: "¿Cómo no me va a gustar una niña como esta?". Pero Ion Aramendi iba más allá: "¿Hay algo entre ustedes dos?".

"Cosas, claro que sí", respondía Finito e Ivana afirmaba que "hay conexión" entre ellos aunque en un princio dudaba de que esto fuera real: "Ahora me cree que era de verdad porque se pensaba que yo cuando lo estaba diciendo dentro de la casa lo estaba haciendo para divertirme".

"Siento conexión total con él. Miro por dentro de él", confesaba Ivana y Finito reaccionaba ante sus palabras: "Me lleva mirando por dentro desde que nos conocimos. Después de todas las cosas que he hecho locas que siga a mi lado dice mucho. Me siento muy orgulloso de que este regalo haya caído en mi vida así de repente".

La cita en directo de Ivana y Finito

Tras estas confesiones, llegaba el momento en el que ambos contaban con una cena romántica en el plató para poder conocerse más a fondo y hacer el test de compatibilidad que les ha ido haciendo Ion Aramendi, en las que confesaban sus gustos más íntimos y que iban a dormir juntos después del debate.