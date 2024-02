El choque entre Manuel y Asraf por la desaparición de un chaleco: los concursantes han visto unas imágenes que aclaran lo que pasó

"Me parece muy sucio decir que yo he entregado un chaleco que no se tenía que haber entregado", aseguraba Asraf, muy indignado con la acusación que Manuel hizo sobre él. "Un chaleco no va a salir andando de aquí. Hay veces que intentamos ser el ciudadano ejemplar y no se puede ser perfecto. Si no es tuyo no lo toques", señalaba Manuel. "Te has equivocado. No soy el único que lo piensa", le decía en la casa de Guadalix de la Sierra.