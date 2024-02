Asraf Beno alucina al saber que es el salvado ¡y eso que todavía no sabe que es finalista de 'GH Dúo'!

El público decidía que Asraf Beno , al ser el menos votado, se convirtiera en el salvado, pero antes de saber esto, Ion Aramendi iba comunicando durante la noche, uno por uno a los nominados, quién "no" habían sido salvados y que, por tanto, llegaban al jueves jugándose quedarse o no en la casa de Guadalix esta semana.

La primera en saber que sigue nominada era Marta López , que confesaba que ya se lo esperaba con ironía: "Qué sorpresa". Luego llegaba el turno de Keroseno , que también entonaba un "me lo esperaba" al saberlo y, esto, dejaba un duelo entre Elena Rodríguez y Asraf Beno para la salvación.

"Gracias, estoy feliz, contento por estar una semana más aquí y disfrutar ", decía Asraf y mostraba el "gran subidón" que esto le había dado. "Feliz porque se ha salvado él. Yo estoy bien", afirmana Elena tras seguir en peligro ante la expulsión. Lo que no sabe Asraf es que, con esta salvación, se ha convertido en finalista de la edición.

También podíamos ver la reacción de Isa Pantoja desde el plató, que momentos antes estaba muy nerviosa pensabando qué podía pasar y, por ello, no podía evitar mostrar una gran alegría al saber que su pareja era el salvado, dedicando por esto unas palabras a la audiencia: "Quiero dar las gracias a todo el mundo que ha hecho esto posible. Me he sentido muy arropada hoy, que también lo necesitaba".