Las duras confesiones de Mayka en su 'curva de la vida': "Mi expareja llegó a robarme en mi casa por su adicción"

La concursante confesaba cómo fue su infancia, de lo que se emocionaba al hablar: “Me hubiera gustado haber pasado más tiempo con mis padres ”. Como también lo hacía sobre las malas decisiones que tomó durante la época en la que estuvo con su primera pareja, con el que estuvo siete años: "Era maravilloso, pero me desapegué de mi familia, de mis amigos. No tenía aspiraciones en la vida y me di cuenta de que tenía que hacer algo".

Mayka recalcaba en la pizarra la traición de sus amigas como otro duro momento de su vida: “Lo que más me dolió de todo es que utilizaron mis fotos privadas para hacerme daño. Me sentí sola”. Aquí confiesa que volvió el descontrol, donde tuvo dos parejas que le hicieron mucho daño por su falta de autoestima: "Una de las personas estaba muy metida en el tema de las drogas, me llegó a robar cosas de mi casa para su adicción y me vino un problema de baja autoestima muy serio".