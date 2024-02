Keroseno se queda a las puertas de la final de 'GH DÚO' y lanza un mensaje: "Hay veces que se pueden unir 'fandoms'..."

Por último, señalaba estar "súper orgullosa" de hasta donde ha llegado: "Mucha parte de ello se lo debo a Ivana. Estoy súper agradecida por esta experiencia que he vivido que me ha hecho estar con el entusiasmo y la pasión al 100% todo el rato". El ya exconcursante de 'GH DÚO' no se quería ir sin antes tener unas palabras de agradecimiento a Marta: "Es un honor irme al lado de una profesional como es ella. Agradecida...".

Por su parte, Marta no se lo creía: "Qué contenta estoy". Y ha añadido lo siguiente: "Que tenga mucho trabajo. Se lo he deseado desde el primer momento".

Las buenas noticias para Marta no acababan aquí. Y es que Marta Flich le iba a dar un auténtico notición que la colaboradora no se esperaba. La audiencia determinaba otra decisión trascendental en el programa de este jueves: Marta López se ha convertido en finalista de 'GH DÚO'. "Muchísimas gracias a la audiencia, a los compañeros y a todo el mundo. De verdad de corazón". Marta no se lo creía: "Ni en mis mejores sueños me lo hubiera imaginado".