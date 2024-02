La guerra entre Manuel y Marta López se recrudece y se enfrentan en directo: "¡La gente ya te ha calado!"

Manuel y Marta muestran durante el directo los malos rollos que tienen en la casa de Guadalix

Marta López, sobre Manuel: "Es insoportable es tener una persona todo el día haciendo daño"

El 'cambio de grupo' de Manuel pone la casa al rojo vivo: "Hace falta un mes y medio para ver tu verdadera cara"

Que Manuel tenga una buena relación con Keroseno es algo que no entienden muchos de sus compañeros, entre ellos Marta López, con la que ha vuelto a tener un tenso momento durante el directo de la gala que viene de lejos.

Pese a que Manuel y Marta comenzaban el concurso teniendo una buena relación, esto ha cambiado de manera radical y ahora, muestran las enormes diferencias que hay entre ellos.

"Han sido unos días muy tensos y me he venido un poco abajo", explicaba Marta y tras afirmar que "ha resucitado" aseguraba que "cuando te pican entra como si no hubiera un mañana" al referirse a las tensiones que ha tenido con Manuel en los últimos días en la casa. "Como no sabe por dónde meterme mano me ataca con Lucía, es un tema que no le importa. La gente te ha calado porque sabe cómo eres", respondía Manuel.

Lucía explicaba ante esto que Manuel le dijo unas palabras que no le gustaron nada, que le han hecho daño y que prefiere mantenerse a un lado de todo: "Me he dicho a mí misma que no voy a entrar más, que no me voy a pelear y no voy a entrar. Me retiro y que siga quien quiera".

Marta respondía a su compañero asegurando que Lucía ha estado destrozada por su enfrentamiento con Manuel y que por eso ha estado a su lado: "Me incumbe porque es una compañera a la que veo mal". Pero antes de terminar, Manuel interrumpía: "Si no sabes lo que hay, no opines y no me tienes por qué señalar de algo que no soy". "Tengo mi opinión y después de verla a ella fue lo que pasó", replicaba Marta