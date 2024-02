Elena sufre un percance en directo tras salvarse de la expulsión: "Me ha dado un tirón"

Era una noche de muchos nervios para los nominados Elena Rodríguez, Keroseno y Marta López , al estar en peligro ante la expulsión, por ello se mostraban con muchas ganas de conocer la decisión de la audiencia desde la sala de expulsión, y si no que se lo digan a Elena.

La salvada saltaba, se abrazaba a Keroseno y Marta, mientras gritaba "gracias" a los que le habían salvado y, durante este momento de felicidad, se llevaba la mano al cuello: "Me ha dado hasta un tirón, Marta". "De la ilusión, no me extraña", reaccionaba la presentadora, que preguntaba a la concursante por cómo se sentía en este momento tan importante para ella en el programa.