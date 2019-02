A Tejado se le va la fiesta de las manos: “Todos se quejan de ti, el súper, los Pokémon y las paredes”

La fiesta de anoche será recordada durante días (o incluso semanas). El súper les proporcionó un micrófono y un altavoz y a Antonio Tejado se le fue de las manos. En un momento de la noche, y pasada ya la una de la madrugada, algunos como Kiko Rivera pidieron que por favor bajaran el tono (o que al menos no hablaran a través del micrófono para así el resto poder dormir). Pero esto fue lo de menos...

El momento más tenso llegó cuando Carolina e Ylenia le confesaron a Antonio en el baño lo que todos pensaban: “Le has dado la chapa a toda la casa” o “me has dado la noche” por “cantar mal, hablar raro o hacer las mismas bromas de siempre pero multiplicadas por diez” son algunos de los motivos que le dieron a Tejado. “La gente no ha podido bailar ni desconectar porque solo estabas tú en el micro”, remataba Ylenia.