La casa estalla ante las amenazas de Albalá: “A ver si te voy a meter la cabeza en la comida”

El ex de Candela salió al patio y se unió a Kiko Rivera e Irene Rosales. Carolina, que había visto a los dos fregar platos, se unió al salseo nocturno. “ Cuando alguien está nominado no le echo mierda en lo alto , cuando lo ha estado él le he animado… ¡que a mí Sofía me ha metido seis puntos!”, explicaba enfadado porque, supuestamente, la repescada está confundiendo a su amigo.

Desde que ha vuelto Sofía, Alejandro está pagando sus enfados con el resto de la casa y, por lo que parece, empiezan a estar un poco hartos de éste. “A mí me duele, yo a Alejandro lo quiero mucho, pero no ve que esta chavala no le hace bien, tío”, espeta Antonio. "Que me puedo ir el jueves, que me suda la po** Sofía y tú, que me dices que me vas a meter la cabeza en el plato y te digo 'trae la cabeza para acá", cerraba la conversación Antonio enfadadísimo.