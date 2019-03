Varios comentarios machistas de Albalá a Sofía acaban con la reprimenda de J.J.: “A mi hija le diría: 'déjale”

Un comentario de Albalá hace estallar a Sofía

comenzó con el concursante enfrentándose a: a Alejandro no le sentó nada bien alguno de los gestos que tuvieron Sofía y Kiko Rivera mientras hacían la compra. El ex de Sofía quiso gastar una broma a Antonio y, al final, toda la casa se le puso en contra. Además, viendo las imágenes en directo se dieron cuenta que

De mal en peor: el comentario machista de Alejandro

La reprimenda de J.J. a Albalá por sus celos con Sofía

Tras ser testigos de los vídeos, Albalá se derrumbaba al verse retratado . Sofía reconocía que estos momentos de celos también los ha vivido durante su relación, pero quiso quitarle importancia: “Me sentí como un trapo, pero me pidió disculpas y no se lo tengo en cuenta”.

Aun así, Jorge Javier se mostraba indignado con el comportamiento del concursante: “Hay gente joven que os ve, tienes 20 años, si yo fuera padre, tuviera una hija y estuviera con un chico como tú, lo primero que le diría sería ‘déjalo” . Alejandro, muy arrepentido, quiso pedir perdón a Sofía, a su familia y a la audiencia: “Está mal, he estado desacertado. No estoy de acuerdo con lo que he hecho, no estoy contento y me arrepiento” .

Del perdón a los reproches, con bronca de Jorge

Sofía y Alejandro acabaron, otra vez, en un tenso cruce de acusaciones que hizo que Jorge Javier no pudiera más y estallara: “Esto ya me parece muy serio” . Además, les dio un consejo: “Tenéis al equipo de psicólogos de ‘GH DÚO’ dentro de la casa para que les contéis a ellos lo que os sucedes y para que ellos os den las claves de lo que podéis hacer, aunque creo que ha quedado bien claro lo que os sucede y creo que debéis tomar una decisión” .

Tejado también estalla contra Alejandro

, que no pudo más con sus ironías. Le tocaba fregar, no quería y al final todo acabó en bronca con un Tejado que ya no aguantó más y explotó:

Tras ver las imágenes, Antonio se reafirmó en su actitud con su amigo: “Si no estás haciendo las cosas bien, un amigo te lo dice. Te lo dice flojito pero si no te enteras te lo dice fuerte”, y aseguró que todo viene por la obsesión que tiene por Sofía: “Está así porque tiene un rollo con Sofía que no es sano, y no es ni sano ni bueno, ni para ella ni para él”. Sofía, aludida comentó que no ve justo que la culpa recaiga sobre ella, pero Tejado, esta vez, se puso de su lado: “A él se le ha ido la pelota, pero tú no tienes la culpa de nada”.