Irene, sobre la reacción de Candela con Antonio Tejado: “No lo estará pasando mal”

Pero, como todas las cosas, el nombre de Candela salió a la palestra de forma casual, casi sin querer. A Irene Rosales le recordó una canción a la andaluza y Raquel, que estaba muy unida a la expulsada, no pudo evitar hablar de su amiga: "Me acuerdo mucho de ella, es una persona muy guay y la echo mucho de menos".

La relación de Antonio Tejado y Candela tiene varia versiones para los concursantes, los que han vivido la historia en primer plano, y, aunque Raquel intente hacer de justiciera, Irene deja claro que "él y ella no iban a estar porque la familia está metida de por medio, por eso ella no da un paso más". Por último, en lo que sí estaban las tres de acuerdo es en la actitud de Antonio Tejado: "A mí me ralla es que durante la fiesta, estando guay, se va al confe a hablar, ¿para qué?".