Durante las nominaciones, la relación terminó por explotar. Mientras que Ylenia se tomó muy bien que Kiko e Irene la nominaran con un punto ("lo entiendo", dijo), no ocurrió lo mismo con Sofía. Kiko ha explicado que su decisión no tiene nada que ver con Alejandro Albalá, sino con su compañera: “Ha sido por el malentendido que ha habido (…) y porque creo que le comes la cabeza a Ylenia cuando ella no tiene nada que ver, y porque cuando tú vas yo ya vengo de allí”.