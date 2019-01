Kiko Rivera se abre en canal: “Tuve adicción a la cocaína, hachís y marihuana, gracias a mi mujer y mi madre he podido salir”

Kiko Rivera e Irene Rosales se han enfrentado a la 'curva de la vida' en 'Límite 48 horas'. Kiko ha decidido dar un paso adelante y desvelar a toda la audiencia el calvario que sufrió: "En determinado momento de mi vida, y de ahí viene en gran parte mi depresión, tuve adicción a las drogas". En un sincero discurso, muy aplaudido por el público, el hijo de Isabel Pantoja ha compartido cómo fue ese duro momento en el que "consumía cocaína, hachís y marihuana" y en el que Irene fue un apoyo incondicional: "Ella se puso firme y me enderezó, me costó lo más grande pero hace un año y medio ya soy un hombre limpio"

"Lo pasé muy mal, todos los bajones que tuve en mi vida pensaba que podrían solucionarse con las drogas. Gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo. No me quería ir sin decirle a la gente que se puede salir, que es muy malo, solo trae problemas".