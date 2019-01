Anabel Pantoja cuenta cómo vivió la adicción a la drogas de su primo Kiko Rivera

Irene Rosales, el gran apoyo de Kiko Rivera

Eas adicciones de Kiko Rivera no habrían sido superadas si no hubiera sido por el apoyo de su madre y de su esposa Irene Rosales. Y no, no lo decimos nosotros, sino que lo dijo él mismo durante su confesión: "Ella se puso firme y me enderezó, me costó lo más grande pero hace un año y medio ya soy un hombre limpio". Y añadió: "Lo pasé muy mal, todos los bajones que tuve en mi vida pensaba que podrían solucionarse con las drogas. Gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo. No me quería ir sin decirle a la gente que se puede salir, que es muy malo, solo trae problemas".