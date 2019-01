Cómo convertir una historia normal en un auténtico drama, by María Jesús Ruiz

Es una de las estrellas que participan en 'GH DÚO' y si algo caracteriza a María Jesús Ruiz es la intensidad (y la exageración, por qué no decirlo) que le pone siempre a las cosas que le rodean. Su forma de vivir algunas experiencias se convierten en auténticos dramas aunque en realidad no lo sean tanto. Y es que ella tiene su particular forma de ver (y de vivir… y de contar) sus dramas. Estos son algunos ejemplos: