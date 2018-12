Las preguntas del polígrafo han sido muy directas. María Jesús ha mentido cuando le han preguntado si es cierto que se ha comprado un piso y le ha pedido a Gil Silgado que le ayude con la obra. Pero esta no ha sido la única mentira de María Jesús. Conchita sostiene que nuestra invitada miente al negar que no le ha pedido a su ex Silgado participar con ella en un programa de televisión, al decir que "se siente sucia" tras mantener relaciones sexuales con Gil Silgado y al negar que se siente manipulada por su madre, entre otras cosas. "Estás haciendo pleno", ha sido la broma de Belén Ro al respecto.