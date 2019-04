María Jesús Ruiz, ganadora de ‘GH DÚO’ en un ajustado duelo con Kiko Rivera

María Jesús Ruiz se ha coronado como la ganadora de la primera edición de ‘GH DÚO’. Tras un duro combate con Kiko Rivera que ha estado muy igualado hasta el final, la exmiss ha acabado imponiéndose. A la ganadora le ha desbordado la emoción y no ha podido evitar llorar de alegría.

Pero antes de este emocionante momento, los dos finalistas tuvieron que ver los vídeos que resumían su paso por la casa. Kiko Rivera por fin pudo ver lo que María Jesús Ruiz había dicho sobre él en el confesionario. Se quedó perplejo: “Doler no me duele nada, al final te tiene que doler lo que te diga la gente a la que quieres, y yo a ella no la quiero". Tras un cruce de acusaciones con la exmiss, el DJ explotó: “¿No hay un confe aquí para que se vaya a decir la verdad?”.