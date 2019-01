Noche de piques continuos entre Alejandro y Sofía, que acaban con un choque frontal por el intercambio

Alejandro Albalá y Sofía Suescun han estado toda la noche picados entre sí, pero esa tensión se ha desbordado en el confesionario cuando han tenido que usar el privilegio del intercambio. A punto han estado de perder su poder por no ponerse de acuerdo.

Otro motivo de conflicto ha sido durante la gala, cuando todos han visto ( a raíz de los celos de Candela por el supuesto tonteo entre su ex y Sofía ) un vídeo en el que Suescun le tocaba el culo a Tejado: “, ha dicho Albalá.

"Irene abandona por una indisposición"

Al poco de empezar la gala, Jorge Javier ha contado por qué Irene Rosales no está en la casa. Ha tenido que marcharse por una indisposición y se le han realizado pruebas médicas al respecto . "Estamos a la espera de resultados. Si las circunstancias se lo permiten podrá volver a concursar”, ha explicado.

Jorge Javier pone orden ante la discusión de Julio y María Jesús

Yurena, segunda expulsada

Ya en plató, Yurena se mostró muy abatida porque cree que la audiencia no la aprecia. "Me he sentido muy sola. El público ha premiado la mala educación", en alusión a los enfrentamientos entre Tejado y Candela.