De las rencillas zanjadas a los golpes bajos e insultos: los finalistas se defienden de las acusaciones en los juicios de ‘GH DÚO’

Mª Jesús ¿víctima?: “Es rastrero intentar hundir a alguien”

Irene se sincera tras un golpe bajo de Mª Jesús

“Uno, siempre que he tenido un problema con algún compañero he hablado con él a la cara y he intentado decirle lo que pensaba de la manera más educada y respetuosa, no para echar tierra encima. Y dos, hemos entrado aquí porque tenemos deudas los dos, porque yo he preferido, y voy a ser sincera, no pagar a Hacienda para poder tener dinero en mi casa, y ahora tengo una deuda que tengo que pagar. Y tres, si ser concursante tiene que ser echar mierda o arrastrar a otras personas o hablar mal de ellas, lo siento mucho pero no valgo para este reality ni para ser ganadora, porque no soy así”.