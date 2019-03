Sofía se enfrenta a todos sus conflictos en la casa: firma la paz con Ylenia, deja planchado a Tejado y rompe del todo con Albalá

. Desde que Suescun fue repescada , la relación entre ambas es muy tensa . De ello hay varias razones, que trataron en la cena: por un lado, las cosas que Ylenia dijo al principio el concurso sobre Sofía; por otro,, ex de Sofía. Ambas intentaron aclararlo todo y Sofía acabó reconociendo: “Es verdad que no debería molestarme si no quiero nada con él”.

Por último llegó el turno de Alejandro. Los dos tenían muy claro lo que querían decir. Sofía propuso que cortaran cualquier relación de forma radical, sin ni siquiera hablarse. Alejandro prefiere que convivan y hablen cuando sea necesario, pero nada más. Albalá también le contó a su ex cómo se sentía en esos momentos: “Ya me he cansado, ya no siento las mismas cosas”.