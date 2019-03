Sofía se derrumba al recordar el momento más trágico de su vida: “Ví como mi madre casi muere por culpa de mi padre”

Y de un enfrentamiento a otro. Después de la fuerte discusión por una percha que protagonizaron María Jesús y Antonio Tejado el domingo, ningún compañero (salvo Juan Miguel) apoyó a la miss y estaen el confesionario. “No es normal este linchamiento, yo no quiero provocar a estas fieras. ¿Por qué me odian tanto?. Sé perfectamente que este tío cambió conmigo desde que no me quise acostar con él . No me hago la víctima es que me hacen la vida imposible”.