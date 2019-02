Ylenia y Fortu estallan contra María Jesús: “Es una falsa, le decía a Candela que la quería”

Mientras lavaba los platos, después de un desayuno tranquilo, Ylenia ha estallado. Otra vez. “Me hace gracia cuando María Jesús le dice a Raquel: ‘Ay, te quiero mucho’… Claro, lo mismo que querías a Candela”, con este bombazo mañanero amanece la valenciana que no perdona como la jiennense ha vendido a la que era su amiga para liarse con Tejado.

“Es que no sé, es una falsa”, matiza la concursante. Fortu, observándola fijamente, le da la razón y matiza que Raquel no tiene la culpa porque “no es mala persona, pero no tiene personalidad”.