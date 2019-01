Ylenia habla con Kiko Rivera sobre Rafa Mora y su miedo en la casa

Ylenia se ha levantado con buen pie y ha ido directa al baño para maquillarse. No pierde ni medio segundo sin tener su cara bien acicalada. Allí estaba Kiko Rivera, que estaba peleando por conseguir su turno para entrar en la ducha, con el que ha mantenido una conversación muy intensa, por lo que significa, y nada forzada.

El protagonista de ese diálogo era Rafa Mora. El gran amigo de Kiko Rivera ya no se lleva tan bien con Ylenia, de hecho su relación de amistad estaba muy rota antes de que la valenciana entrara en la casa de ‘GH DÚO’. Desplantes, llamadas subidas de tono, comentarios que desquebrajaron la relación, feos en televisión que no sentaron nada bien a Rafa Mora después de que “Ylenia haya estado en casa con mi madre y ahora me hace esto...”, explicó Rafa con los ojos llorosos en ‘Sálvame’ a Belén Esteban.