La conversación de Ylenia para que Raquel y Sofía Suescun solucionen sus problemas

Un pasotismo que no tiene ningún sentido para Ylenia y que luego no concuerda con los hechos que la valenciana ve en la casa: "A nosotros nos choca. Sofía me ha dicho que le extraña que le intentes sonreír, hablar... para ella eso es fingido y una falsedad . Además, ella ha contado que le miras todo el rato y luego le sonríes...". La implicada, con cara de estar flipándolo, lo ha negado de forma radical.

No confío nada en Sofía; hemos hecho las paces, me cae bien, pero no confío en ella

Eso sí, después de toda esta conversación para conseguir la paz en Guadalix, Ylenia ha repartido un zasca a Suescun: "No confío nada en Sofía; hemos hecho las paces, me cae bien, pero no confío en ella". Sin embargo, Raquel, que ya está cansada una 'guerra' que dura desde 'GH 16', le contestado: "No me parece normal que estemos así, que no nos hemos cruzado en la casa ni un ‘hola’ y se lo pienso decir".