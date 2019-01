Ylenia se hace inseparable de Carolina Sobe y Sofía: “Sabía que era con las que me mejor me iba a llevar”

El buen rollo parece que se ha instalado en la casa de ‘GH DÚO’ aunque eso no significa que los habitantes de Guadalix se vayan separando en grupos. Pese a las idas y venidas del comienzo del concurso, Ylenia, Carolina Sobe y Sofía parecen que ya se han hecho inseparables.

“Ahora vengo, ¿vale? Mis ‘totos’… ahora vamos a hacer otro 'confe' y lo que vaya surgiendo que yo tengo cada ‘movidón’ mental. Y las tres es mejor porque así es como más… os quiero tanto, tías. Sabía que era con las que me mejor me iba a llevar , de verdad”, les decía Ylenia a Carolina y Sofía nada más terminar de comer entre risas y bailes.

El trío se ha puesto de acuerdo incluso hablando de futuro y de sus fans. “ A mí me gustaría conocer a todos mis seguidores ”, decía Sofía. “Se puede hacer una quedada para conocerles, lo podemos hacer las tres. Ponemos pasta, ponemos autobuses y que se concentren todos en un sitio ”, proponía Carlolina.

“A mí me parece perfecto, yo siempre he pensado hacer algo con mis fans pero que no sea ‘bolo’, por la noche, discoteca… otras cosas distintas para poder verles”, aseguraba Ylenia. “Ahora vamos a ir a pedir al confesionario para que voten a quién yo diga” bromeaba entre risas la de Benidorm.