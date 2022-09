Miguel 995 inunda de carcajadas el teatro de 'Got Talent' con su cómico show: "Tienes un don"

Al terminar su número, Paula Echevarría ha felicitado al participante: " Has mantenido el ritmo , has mantenido el chiste, las risas espontáneas…A mí me ha encantado tu actuación". " Para hacer humor hay que tener un don y saberlo llevar, tú lo dominas a la perfección", le ha dicho también Edurne.

Aunque a Risto Mejide no le ha convencido el número cómico de Miguel, el presentador ha admitido que tiene talento y le ha dado un sí: "Miguel buenas noches. No me ha gustado tu actuación porque no me ha hecho gracia. No es el tipo de humor con el que conecto. Pero creo que es muy gracioso verte, además con los gestos que tú le añades. Eso es lo que le añade valor y lo que lo hace único", ha confesado el publicista. "Aunque no me haya gustado soy capaz de reconocer el talento".