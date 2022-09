Jordi Caps conquista al jurado con su espectacular número de magia y se lleva el pase de oro de Risto y Paula Echevarría

Jordi Caps ha querido llevar la contraria a Risto Mejide. Este mago coincidió con el presentador en un hotel y logró dejarle sin palabras gracias a sus trucos de magia. Sin embargo, el publicista le dijo que no se presentase a 'Got Talent' ya que no lo necesitaba. A pesar del consejo, Jordi se ha armado de valor y se ha subido al escenario del teatro. "Uno de mis mayores miedos es que Risto me diga que no", ha admitido.