Jesús conquista al jurado de ‘Got Talent’ con su voz tras haber estado a punto de morir por covid: “Has estado espectacular”

Su nombre es Jesús Cortés. Tiene 39 años y viene a ‘Got Talent’ a cantar. Sabía que se iba “a poner nervioso” a la hora de actuar, pero tenía claro cuál era su deseo: “Espero y quiero transmitir lo que llevo dentro, que creo que tengo potencial”.

Guitarra en mano, Jesús salía al escenario. “Quiero demostrar que aún habiendo pasado el covid, estando muy, muy malito, puedo seguir cantando”, decía en su presentación.

Su experiencia con el covid

Jesús nos ha contado cómo pasó la enfermedad: “Los primeros días me costaba respirar. Fui al hospital y me dijeron que me tenían que intubar. Lo necesitaba, daba igual que el día de mañana no pudiera cantar, necesitaba respirar”, comenzaba.

“Dentro de la UCI estuve a punto de perder la vida dos o tres veces. Se lo comunicaron a mi familia. Les dijeron que si vivía era un milagro porque estaba muy mal. Tenía mucho miedo de dejar a mi hijo solo, pensaba mucho en él”, recordaba entre lágrimas. “Cuando me desperté no podía hablar, mi recuperación fue muy lenta, ni en mis sueños pensaba que iba a poder cantar y aquí estoy, un año después”.

Su actuación y la valoración del jurado

Acompañado de su guitarra, Jesús comenzaba a cantar dejando a todos asombrados. En los dos minutos que ha durado su actuación, nadie ha podido desconectar de su música.

Edurne tomaba la palabra para hacerle una pregunta: “No sé si esta es tu voz o no porque aún no estés recuperado cien por cien”. Jesús le explicaba su realidad: “La voz me ha cambiado, tengo una cuerda paralizada, el nervio de la mano dañado, pero todo se puede si se quiere y se entrena y le he echado muchas ganas, lo hago como puedo”.

La cantante continuaba entonces con su valoración: “Has estado espectacular, muy bonita actuación”. Dani Martínez continuaba: “Eres muy elegante con la guitarra, cantando. Como decimos en León, fino como el coral”.