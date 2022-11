Jon y Josune acercan el baile de salón a los jóvenes con un cambio de registro en plena coreografía

Jon y Josune llegan a 'Got Talent' para hacer un número de baile de salón , donde lo más importante en este tipo de baile es la complicidad y conexión. La pareja, divertida, aseguraba que "debería ser un estado civil: pareja de baile".

A Dani Martínez lo que más le llamó la atención es cómo Jon y Josune flotaron por el escenario. Paula Echevarría y Edurne coincidieron en que la actuación había sido elegante y que el cambio de registro no había sido forzado.

Sin embargo, a Risto Mejide no le gustó el vestuario 'brilli brilli' y que hubiesen adulterado la canción. "A mí me ha estropeado el número. Hasta ese momento os prometo que iba a dar el sí", expresó. No obstante, la pareja se llevó los 'Sí' de Paula Echevarría, Edurne y Dani Martínez.