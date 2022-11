Risto Mejide alucina con Cristóbal González y su dominio del Violonchelo

"Tocas increíble pero la verdad es que tengo un poco de dudas de si me ha gustado o no. Para ser un fandango sonaban como desamistadas notas, no era una melodía clara", le ha comentado la cantante. Sin embargo, tras interpretar una pieza de Bach, la intérprete ha cambiado de opinión. "Como es una obra solo para violonchelo no puede sonar solo una melodía", le ha explicado él.