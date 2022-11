Naura rinde homenaje a la serie 'Stranger Things' con una increíble actuación musical

"Al final no has venido aquí solo a mostrar tu rango vocal sino también a crear una escenografía que nos ha puesto a todos los pelos de punta. Has elegido un tema que te ha ayudado a mostrar todo tu rango vocal. Sonaba perfecto", le ha felicitado Edurne. "Laura, necesitaba verte así. Te he visto con todo esto y te he imaginado en un estadio lleno de gente y todo el mundo coreando tu nombre, te lo digo de verdad", coincidía Paula Echevarría.