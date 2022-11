El joven participante de 'Dúo Sammy y Chris' se gana el respeto de Risto Mejide con un gesto en plena actuación

Sammy y Chris son padre e hijo y comparten una misma pasión por el circo . Por eso, han compartido escenario como dúo en 'Got Talent', brindando una actuación llena de riesgo en la primera semifinal del concurso .

Con una temática salvaje al más puro estilo 'El libro de la selva', 'Dúo Sammy y Chris' realizó acrobacias y figuras que provocaron más de un 'oh' por parte del público. ¡La más arriesgada fue cuando el joven Chris llegó a vendarse los ojos !

Paula Echevarría fue la primera en reaccionar asegurando que se había quedado con la boca abierta y que no podía llegar a imaginar a su pareja, Miguel Torres, con su hijo en común haciendo eso. Edurne lo calificó de "impresionante" y alabó la evolución desde las audiciones hasta la primera semifinal. Por su parte, Dani hizo humor con ellos.

Risto Mejide encontró fallos en la actuación. "Pero es verdad que el desafío que has hecho mirándome a los ojos. ¡Me has señalado, Chris! Con eso te has ganado todo mi respeto", sentenció diciendo al joven participante.