Adriana Moreno vuelve a demostrar su talento con un precioso tema propio en las semifinales de 'Got Talent'

Adriana Moreno comenzó cantando por las calles de Madrid. Ahora su talento le ha hecho llegar hasta las semifinales de 'Got Talent'. Al igual que en las audiciones , la artista ha impresionado con un bonito tema propio que cuenta su historia en primera persona.

Además, Adriana ha querido hacer un guiño a su país acompañando su actuación con orquídeas, la flor nacional de Venezuela. Una vez más, Risto Mejide ha alabado las dotes de la compositora: "Yo te hable mucho de la actitud y ahora quiero hablar de la aptitud. En tu caso me ha encantado la canción que has elegido sobre todo por la dinámica. Va fluctuando según las emociones que has sabido trasmitir de una manera muy profesional", le ha felicitado el publicista.