Matías Campos vuelve a elevar el flamenco a lo más alto en 'Got Talent': "Vas sobrado"

"Me encanta cómo bailas, me encanta el porte que tienes. Hay algo en ti que a mí me encanta y reconozco que en audiciones me arrepentí de no haberte dado un pase de oro. Hoy creo que es la segunda oportunidad que tengo y no me la quiero perder", comenzaba Paula Echevarría lanzando la propuesta a sus compañeros.