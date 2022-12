Quality Youth Megacrew trae al escenario de ‘Got Talent’ a las mayores estrellas latinas: así han dado vida a Shakira, Daddy Yankee o Beyoncé

Su paso por el programa no ha pasado desapercibido. Quality Youth Megacrew sorprendió en audiciones pero aún más en semifinales. Y es que el grupo de baile se hizo con un puesto en la gran final de 'Got Talent' llevándose nada más y nada menos que el pase de oro del jurado . Lo cierto es que han llegado con un claro objetivo: hacer que el baile salga ganador en esta octava edición.

No obstante, y aunque su actuación ha supuesto una fiesta en el teatro de 'Got Talent', su número no ha convencido a todos los miembros del jurado. Edurne ha sido la primera en valorarles: “Voy a ser muy breve. Pedazo de actuación. Sois brutales". A ella se unía Paula Echevarría: "Después de audiciones, semifinales y hoy, solo puedo decir que valéis para todo".