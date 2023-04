Risto Mejide y Edurne llevan años compartiendo mesa como jurado de 'Got Talent'. El presentador de televisión y la cantante tienen una estrecha amistad por todo el tiempo que han estado codo con codo. En 'Got Talent: All Stars' aprovechaban un parón entre actuación y actuación para ponerse al día. De esta manera descubríamos qué quieren ser de mayores sus hijas.