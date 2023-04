Fakir Testa se reencuentra con Edurne y cumple la promesa que le hizo a Risto Mejide: "Es una alegría volver a verte"

Aunque en un primer momento, los números de faquires no eran los favoritos de Edurne, todo cambió cuando conoció a Fakir Testa. Por eso, la cantante se ha emocionado mucho al reencontrarse con el participante. Además, Fakir Testa viene con un claro objetivo a 'Got Talent: All Stars': "Participar en ‘Got Talent’ España fue una de las mejores decisiones de mi vida, además te hice una promesa de que volvería con una propuesta más fuerte. Llevo muchos años entrenando este número en el que me juego literalmente el pescuezo", le ha dicho a Risto Mejide.