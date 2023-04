Eric Chien se lleva el pase de oro de Fernando Tejero tras un espectacular número: "Es el mejor truco que he visto en mi vida"

Eric Chien ganó en 2019 'Got Talent: Asia'

El mago ha dejado a los miembros del jurado sin palabras

Eric Chien es un mago de lo más experimentado. "Vengo de Taipéi y soy mago. Cuando era niño vi mi primer espectáculo de magia en Las Vegas. Me quede impresionado y me enamoré de la magia. Empecé a hacer actuaciones callejeras entre 2014 y 2015. Era muy divertido ganarme la vida con algo que realmente me gustaba", explica.

"Así es como decidí participar en un campeonato mundial de magia. Mi video se hizo viral y me invitaron a participar en ‘Got Talent’. He hecho giras por todo el mundo. Esta noche voy a hacer mi mejor actuación", cuenta el ganador de 'Got Talent: Asia' 2019.

Eric Chien ha comenzado su número en una mesa sobre el escenario. El participante hacía que su ropa se transformara, cambiaba el color de las cartas e incluso hacía desaparecer algunos elementos. El jurado se ha puesto en pie, ya que no daba crédito a lo que estaba viendo. "Eres el mejor mago que he visto en mi vida. Me has puesto los pelos de punta como diez veces. No puede ser real lo que acabas de hacer, felicidades", le ha dado la enhorabuena Edurne.

A Risto Mejide, aunque le ha gustado el número, le hubiera gustado ver más de cerca el truco: "Siento discrepar con mi compañera Edurne. Me ha parecido que está bien. Es un número resultón. Lamento mucho que hay una cosa que es fundamental en la magia, que la magia de cerca, jamás se hace de lejos. Es lo que me ha fastidiado el número", ha comentado el publicista. Eric Chien ha anunciado que es campeón mundial de magia cercana y que en el caso de pasar a la final, lo demostrará.

"Estoy con Edurne, es de lo más espectacular que he visto. No he sido capaz de ver todo lo que pasaba en esa mesa. Has sido muy ágil", le felicitaba Paula Echevarría. "Yo estoy todavía alucinado. Me has emocionado. Es posiblemente el mejor numero de magia que he visto en mi vida", confesaba Fernando Tejero.