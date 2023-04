El jurado de 'Got Talent' se rinde ante la actuación de 'Tape Face': "Esto es exactamente un 'All Star"

'Tape Face' es uno de los artistas cuyas actuaciones se han posicionado como las más vistas de la historia de 'Got Talent'

El humorista fue finalista de 'America's Got Talent 2016'

'Tape Face' sorprendía con su entrada en el escenario de 'Got Talent: All Stars'. El exconcursante de 'America's Got Talent 2016' aparecía con una cita que le tapaba la boca, sin dejar pistas de qué podía hacer. Pronto todos echaron al reír al ver su singular y divertido número como mimo y humorista.

"Este caballero es 'Tape Face' y es uno de los finalistas de 'Got Talent América'. Además uno de sus vídeos es de los más vistos de todo 'Got Talent", presentó Risto Mejide cuando el participante terminó su actuación. "Esto es exactamente lo que es un 'All Star'. Con qué poco, cuánto ha hecho", añadía el miembro del jurado.

A Edurne le fascinó no solo el número de 'Tape Face' sino la estética del participante y le dio la enhorabuena por una actuación muy trabajada. "Me pareces un artista maravilloso y me encantaría ver un espectáculo tuyo como el que estás haciendo en Las Vegas", decía entonces Fernando Tejero, que había acudido en calidad de jurado invitado.