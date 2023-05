¡No has visto nada igual! El espectacular baile de Stefanny y Yeeremy: "Es la mejor que ha pasado por aquí"

No es la primera vez que Stefanny pisa el escenario de ‘Got talent España’. En palabras de Edurne y Risto, Stefanny es la mujer que mejor baila de todas las que han pasado por el programa, y es que esta espectacular bailarina ya estuvo en el concurso en el año 2021 .

Ahora, junto a un compañero de baile distinto llamado Yeeremy se atreve con ‘Got talent: All stars’ para dejar claro una vez más que su éxito no es casual: “Juntos llegamos hasta la semifinal de ‘American’s Got talent”.