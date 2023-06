El ganador de ‘Got Talent Italia 7’ y pase de oro de Jorge Blas , pisa con fuerza el escenario de ‘Got Talent: All Stars’ dispuesto a convertirse también el mejor del mundo. El artista callejero presenta un nuevo show con la armónica como principal protagonista.

“Es hora de demostrar que, con un instrumento pequeño, se `pueden hacer grandes cosas”, dice Moses Concas antes de subirse al escenario para deslumbrar a todos con su gran show. Y es que mezclar la armónica con beat box no lo hace cualquiera.

“El virtuoso de la armónica”, concluye Santi Millán nada más verle actuar. “No me extraña que esté agotado, no he visto nada igual en mi vida”, sentencia Edurne a la hora de valorarle. “Eres alucinante, felicidades”, concluye la cantante.