Moses Concas, muy emocionado al llevarse el pase de oro de Jorge Blass: "La música puede cambiarte la vida"

El participante ha logrado poner en pie a todo el teatro

"Nos has hecho vibrar", le ha asegurado el mago

¿Eres TAN, TAN FAN de Got Talent: All Stars? ¡Participa y gana una experiencia VIP!

Jorge Blass ha sido el miembro del jurado invitado en la última gala de 'Got Talent: All Stars'. El mago tenía el privilegio de entregar un pase de oro, y lo ha hecho tras la sobrecogedora actuación de Moses Concas. El participante, ganador de 'Got Talent Italia' ha llegado al programa con una emotiva historia

"Soy un músico callejero que viene de Cerdeña. La música me salvó la vida. Quiero mandar este mensaje por todo el mundo, que la música te puede inspirar y hacerte cumplir tus sueños. Para mí la música es todo, me acompaña en todos los momentos sorprendentes de mi vida y también de los momentos difíciles. Un día la madre de mi amigo me dijo que mi amigo estaba en el cielo. Mi vida cambió completamente. La música fue mi terapia. 'Got Talent' me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo, pero la calle me hace seguir teniendo humildad. Esta noche quiero demostrar que la música puede cambiarte la vida", aseguraba.

Moses ha comenzado tocando la armónica sobre un escenario perfectamente decorado y que ayudaba a crear una atmósfera mágica. Sin previo aviso, el artista ha comenzado a hacer beat box al mismo tiempo que tocaba el instrumento, ejecutando una increíble sinfonía. Rápidamente el público se ha puesto en pie, al igual que los cuatro miembros del jurado. "Mira lo que has provocado tocando una puñetera armónica. Esto es 'Got Talent: All Stars", le ha dicho Risto Mejide.