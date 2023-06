Eric Chien acepta el reto de Risto Mejide y se supera como mago: "Me explota la cabeza, no entiendo lo que acaba de ocurrir"

Eric Chien sorprende a todos con su espectacular actuación de magia

Eric Chien llegó a la final gracias al pase de oro de Fernando Tejero: "Es el mejor truco que he visto en mi vida"

"Si parpadeas te lo pierdes". Con esta frase podría definirse la espectacular magia de Eric Chien, un mago que viene desde Taipéi y que cuando era niño vio su primer espectáculo de magia en Las Vegas: "Me quede impresionado y me enamoré de la magia. Empecé a hacer actuaciones callejeras entre 2014 y 2015. Era muy divertido ganarme la vida con algo que realmente me gustaba", explicaba en su vídeo de presentación durante las audiciones de 'Got Talent: All Stars'.

Eric Chien se convirtió en el flamante ganador de 'Got Talent: Asia' 2019 y ahora el mago se atreve con la primera edición de 'Got Talent: All Stars'. Eric Chien llegó hasta la final del programa gracias al pase de oro de oro de Fernando Tejero, el jurado invitado durante la actuación del asiático.

Eric Chien acepta el reto de Risto Mejide